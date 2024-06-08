"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في الجنوب وينفذ غارات وهمية في حاصبيا

استفاق فجر اليوم أبناء منطقة حاصبيا كما العديد من المناطق الجنوبية على تحليق الطيران الحربي والتجسسي فوق المنطقة وصولا حتى أجواء البقاع، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي من حين لآخر غارات وهمية فوق مزارع شبعا ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.
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