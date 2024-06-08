بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا بشروط «مينسك واسطنبول»

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن بلاده مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، ولكن وفقا للشروط التي نوقشت في مينسك واسطنبول.

وأضاف الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: «إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، فيمكنك العثور مع من سيتم التفاوض، ونحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في اسطنبول، وليس وفق شروط خيالية».

وينعقد «منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين»، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، ويشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص.

وأمام المشاركين في المؤتمر قال الرئيس الروسي فلاديمير إن روسيا سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية منذ بداية العام 2024.

في الأثناء التقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس أمس وقدم له حزمة مساعدات في صورة أسلحة بقيمة 225 مليون دولار على هامش احتفالات ذكرى يوم الإنزال في الحرب العالمية الثانية. واعتذر بايدن لنظيره الأوكراني عن تأخير الكونجرس في الموافقة على أحدث حزمة من المساعدات.

وهذه أول محادثات مباشرة بينهما منذ زيارة زيلينسكي لواشنطن في ديسمبر 2023، عندما واجه الرئيسان معارضة من الحزب «الجمهوري» لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وسيجتمع الرئيسان مجدداً الأسبوع المقبل في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقرر عقدها في إيطاليا حيث ستناقش الدول الغنية استخدام الأصول الروسية التي تم تجميدها.

وقالت مصادر إن الأسلحة الجديدة التي تبلغ قيمتها 225 مليون دولار تشمل قذائف مدفعية وصواريخ للدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة. وتسعى كييف جاهدة للدفاع عن خاركيف بعد هجوم بدأته موسكو في العاشر من مايو وسيطرت خلاله على بعض القرى في المنطقة.

وغيّر بايدن موقفة الأسبوع الماضي وسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية التي زودها بها لضرب أهداف داخل روسيا تدعم الهجوم على خاركيف. وقال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر في واشنطن إن الولايات المتحدة تحاول تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إنه يأمل في رؤية طائرات حربية فرنسية في سماء أوكرانيا في تعليقات جاءت بعد قليل من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تعتزم تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز ميراج (2000-5).

وعبر زيلينسكي عدة مرات عن خيبة أمله إزاء المدة التي يستغرقها الحلفاء الغربيون لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي لمشرعين فرنسيين «أثق في أن سماء أوكرانيا سترى يوما ما نفس الطائرات التي رأيناها في سماء نورماندي بالأمس»، في إشارة إلى احتفالات الذكرى الثمانين ليوم الإنزال في نورماندي أمس الأول الخميس.

من جانبها ذكرت موسكو أمس أن أوكرانيا استخدمت صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة لقتل نساء وأطفال روس في منطقة بجنوب روسيا وقالت إن واشنطن تتحمل مسؤولية عن ذلك. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الضربات نُفذت الأسبوع الماضي في منطقة بيلجورود بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة موافقتها للمرة الأولى على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها لضرب روسيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تحمّل فيها روسيا الولايات المتحدة مسؤولية مقتل مدنيين على أراضيها، وهو اتهام جاء في أعقاب تحذيرات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الغرب يلعب بالنار ويخاطر بإشعال صراع عالمي من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية داخل روسيا.

وكان الكرملين قد حذر أول أمس من أنه سيكون هناك بالتأكيد عواقب على الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بأسلحة تضرب بها الأراضي الروسية بشكل مباشر، بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه يدرس تسليح أعداء الغرب ردا على ذلك. وقال بوتين لكبار رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية في سان بطرسبرج إن روسيا تفكر في تزويد خصوم دول غربية في أنحاء العالم بأسلحة متقدمة بعيدة المدى ذات طبيعة مماثلة لتلك التي يقدمها الغرب لأوكرانيا. وخص بوتين بالذكر الصواريخ بعيدة المدى التي تحصل عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وألمح إلى أنه قد يتحرك لتسليح القوات التي تحارب مصالح تلك الدول في الخارج.