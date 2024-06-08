٥ قتلى بقصف إسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قتل 5 فلسطينيين، اليوم السبت، 4 منهم قضوا بقصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخامس برصاص الجيش في قرية عنبتا شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن أربعة اشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، بينهم 8 أطفال على الأقل، في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة غزة، فجر اليوم السبت.

وأكدت مصادر محلية أن القوات الاسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ما أدى لمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 14 اخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت وكالة "وفا" إن شابا من قرية عنبتا، شرقي طولكرم، قال برصاص القوات الإسرائيلية.