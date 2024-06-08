شكرا لقرائتكم خبر عن احترام حرية المسن أهم نصوص قانون رعاية المسنين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رعاية حقوق المسنين، على الكثير من الحقوق لصالح كبار السن ولعل أهمها احترام حرية المسن فى ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة، مع عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

كما أكد القانون أهمية توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی، فضلا عن التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

ونص القانون على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته، بجانب تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.