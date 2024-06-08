"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حولا ورشقات رشاشة على أحياء ومنازل البلدة

تعرضت منذ بعض الوقت بلدة حولا لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب. ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين داخل موقعي العباد والمنارة بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل بلدة حولا.

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