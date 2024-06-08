أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده واصابت هدفها بدقة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بمسيّرة انقضاضيّة تموضع ضباط وجنود العدو بمربض المدفعية المستحدث في سنئيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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