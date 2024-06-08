قبيسي: نحتاج إلى وحدة وطنية داخلية لنتمكن من مواجهة العدو

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، إلى "أننا نعيش في وقت صعب هو زمن المواجهة والتحدي، حيث تسطر المقاومة أروع أنواع البطولات".

كلام جابر جاء خلال رعايته احتفال ثانوية النبطية الرسمية للبنات بالتخرج السنوي.

وشدد على أنّ "المجاهدين المرابضين على حدودنا مع فلسطين المحتلة على ثغور الجنوب يصنعون مستقبل الحرية، ويدافعون عن حرية وسيادة بلدنا، ويردعون العدو من الدخول إلى بلدنا"، موضحًا أنّ "في لبنان خلاف سياسي على مستوى القضية الوطنية وعلى مستوى الواقع السياسي بشكل عام".

وأكّد قبيسي "أننا في زمن صعب فيه مواجهة وهذه المواجهة تستدعي وحدة وطنية داخلية، لنتمكن من مواجهة العدو".

ورأى انّ "الواقع السياسي فيه فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، كنا ولا زلنا مع طرح الحوار والتلاقي والبعض يرفض الحوار ولعلهم ينتظرون قرارات خارجية ليتفق اللبنانيين فيما بينهم".