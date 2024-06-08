الرئيس الفلسطيني يتلقى دعوة من السيسي لحضور مؤتمر بشأن غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، أمس الجمعة، دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

جاء هذا خلال استقباله مساء أمس، الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير جمهورية مصر العربية إيهاب سليمان وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور.

ورحب الرئيس الفلسطيني بالدعوة التي تلقاها لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الهام حول سبل الاستجابة الإنسانية الطارئة لشعب فلسطين في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة إنسانية وتجويع من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل عباس، سفيري مصر الأردن تحياته للرئيس السيسي وللملك عبد الله الثاني، وتقديره الكبير للدور الهام والكبير الذي تلعبه مصر والأردن لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والاسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.