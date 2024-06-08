شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر لديها رصيد كبير من العلاقات التاريخية مع دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتعزيز أوجه العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها مختلف الوزارات والجهات المعنية، وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وأكد "الجندي"، على ضرورة تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، من خلال التواجد المصري القوى والفاعل في جميع التجمعات والمنظمات الأفريقية خاصة تلك التي تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المُستدامة بالقارة، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري في توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لديها رصيد كبير من العلاقات التاريخية مع دول القارة منذ مرحلة التحرر الوطني، وما شهدته هذه الدول من دعم مصري، والأن تحرص مصر على تطوير هذا الدور من أجل دفع جهود التنمية بالقارة، خاصة في مجال المزارع النموذجية، وتصدير الرؤوس الحية إلى مصر، في المقابل تقوم مصر بتوريد البذور والتقاوى والأمصال واللقاحات، فضلا عن التعاون في مجالات الري من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بدول القارة، كذلك نقل الخبرات المصرية فى مجال إدارة المالية العامة، والأنظمة الضريبية.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الانفتاح على دول القارة وتعزيز التعاون والمشروعات يتطلب وجود حركة سفر منتظمة بين مصر ودول القارة الأفريقية، لذلك لابد من وجود خطة لزيادة حركة الطيران بين مصر والدول الأفريقية، كذلك دعم جهود تيسير منح التأشيرات ومنح التسهيلات لاستضافة الفعاليات الأفريقية، لزيادة التقارب بين الشعب المصري وشعوب القارة السمراء.