غرب الولايات المتحدة يشهد درجات حرارة موسمية قياسية

سُجّلت درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع في غرب الولايات المتحدة الأميركية الذي يشهد موجة حر مبكرة وشديدة.

وسجّلت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية معدل حرارة بلغ 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت.

كان هذا أول يوم بالسنة يتم فيه تجاوز عتبة 44 درجة مئوية في لاس فيغاس بنيفادا.

وفي أنحاء الغرب الأميركي، حطمت مدن أخرى عدة أرقامها القياسية الموسمية.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل طفيف في بعض الولايات المعنية، لكن يُتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى، ولا سيما في نيو مكسيكو وتكساس.

وما زال ملايين السكان في حال تأهب لموجة حارة.

وفي أريزونا، قال رجال إطفاء لوسائل إعلام محلية إن نحو عشرة أشخاص كانوا يشاركون في تجمع انتخابي لرئيس أميركا السابق دونالد ترامب، نقلوا إلى المستشفى الخميس بسبب الحرارة الشديدة.

ووفقا للعلماء، فإن موجات الحرارة المتكررة هذه هي علامة لا لبس فيها على ظاهرة الاحترار المناخي، ويُتوقع أن تتضاعف وتستمر فترة أطول وتتكثف.