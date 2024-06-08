المتروبوليت الصوري بحث الأوضاع الإعلامية والمحلية والإقليمية مع رئيس تحرير "النشرة"

راعي الابرشية يستقبل حضرة السيد جوزيف سمعان مدير الأخبار في موقع النشرة يرافقه الإعلامي نيقولا حداد، التقى راعي ابرشية زحلة و​بعلبك​ وتوابعهما للروم الارثوذكس ​المتروبوليت انطونيوس الصوري، في دار المطرانية، رئيس تحرير "النشرة" جوزيف سمعان يُرافقه مراسل "النشرة" في زحلة الزميل نيقولا حداد. وجاءت الزيارة للتعارف، حيث تم التباحث في بعض المواضيع الإعلامية والمحلية والإقليمية.

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