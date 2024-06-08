"النشرة": العمل جار على اخماد حريق كبير اندلع بمحيط موقعي الجيش واليونيفيل في أطراف ميس الجبل

تقوم فرق الدفاع المدني اللبناني بمؤازرة فرق ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ في جمعية ⁧‫كشافة الرسالة الإسلامية‬⁩ (مركز ميس الجبل التطوعي) وعناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الدولية، بجهود كبيرة للسيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع بمحيط موقعي ⁧‫الجيش اللبناني‬⁩ واليونيفل‬⁩ (الكتيبة النيبالية)، مقابل مستوطنة ⁧‫المنارة‬⁩ عند أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩، وبمحاذاة الخط الازرق، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. وما زالت الفرق تعمل جاهدة لتطويق النيران ومنع امتدادها والسيطرة عليها بشكل كامل.

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