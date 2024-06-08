أمن الدولة في الشمال- الكورة وجهّت إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة بطرّام

جالت دوريّات من أمن الدولة في الشمال- الكورة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، واستكمالًا لحملتها في ضبط وضع النازحين السوريّين.

وفي هذا السياق، وجّهت الدوريّات إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة بطرّام، والبالغ عددهم 300، على أن يتمّ الإخلاء وختم المنازل بالشمع الأحمر في حال انقضاء المهلة المعطاة للنازحين من دون تنفيذ.