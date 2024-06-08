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جالت دوريّات من أمن الدولة في الشمال- الكورة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، واستكمالًا لحملتها في ضبط وضع النازحين السوريّين.
وفي هذا السياق، وجّهت الدوريّات إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة بطرّام، والبالغ عددهم 300، على أن يتمّ الإخلاء وختم المنازل بالشمع الأحمر في حال انقضاء المهلة المعطاة للنازحين من دون تنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة في الشمال- الكورة وجهّت إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة بطرّام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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