أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن العثور على المدعو (ر.ق.) والذي يبلغ من العمر 20 عامًا جثة معلّقة بحبل في الهرمل داخل منزل ذويّه في كاراج السيارات". وترجح المصادر الأمنية أنّه أقدم على شنق نفسه بحبل.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العثور على جثّة شاب معلّقة بحبل داخل منزل ذويّه في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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