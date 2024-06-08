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"النشرة": العثور على جثّة شاب معلّقة بحبل داخل منزل ذويّه في الهرمل

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أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن العثور على المدعو (ر.ق.) والذي يبلغ من العمر 20 عامًا جثة معلّقة بحبل في الهرمل داخل منزل ذويّه في كاراج السيارات".

وترجح المصادر الأمنية أنّه أقدم على شنق نفسه بحبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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