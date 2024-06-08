"النشرة": الجيش أوقف مطلوبين وصادر أسلحة وممنوعات في مداهمات لمنازل في بلدة حورتعلا

تداهم قوة كبيرة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع بلدة حورتعلا منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، حيث عملت القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلوبين بجرائم مختلفة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.

ولفت إلى أنّه تم توقيف عدد من المطلوبين، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وممنوعات.