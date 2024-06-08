تداهم قوة كبيرة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع بلدة حورتعلا منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، حيث عملت القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلوبين بجرائم مختلفة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.
ولفت إلى أنّه تم توقيف عدد من المطلوبين، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وممنوعات.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش أوقف مطلوبين وصادر أسلحة وممنوعات في مداهمات لمنازل في بلدة حورتعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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