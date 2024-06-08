"النشرة": انفجار ألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع في أطراف ميس الجبل وعمليات الاطفاء مستمرة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن انفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستوطنة ⁧‫المنارة‬⁩ عند أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ الشمالية الشرقية، وعمليات الاطفاء ما زالت مستمرة.

ويأتي ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" بأنّه تقوم فرق الدفاع المدني اللبناني بمؤازرة فرق ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ في جمعية ⁧‫كشافة الرسالة الإسلامية‬⁩ (مركز ميس الجبل التطوعي) وفرق الهيئة الصحية الإسلامية وعناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الدولية، بجهود كبيرة للسيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع بمحيط موقعي ⁧‫الجيش اللبناني‬⁩ واليونيفل‬⁩ (الكتيبة النيبالية)، مقابل مستوطنة ⁧‫المنارة‬⁩ عند أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩، وبمحاذاة الخط الازرق.