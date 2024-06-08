بدء قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية اعتبارًا من الاثنين

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أعلنت عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية عن بدء قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول للعام الجامعي 2025-2024 اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 10 حزيران 2024 ولغاية الاثنين 22 تموز 2024، ضمن الدوام الرسمي تقدم الطلبات في مبنى الفرع الأول: الأونيسكو - قرب وزارة التربية والفرع الثاني جديدة المتن - شارع العسيلي.
هذا، وتجرى مباراة الدخول يوم الاربعاء 24 تموز 2024 في كلية الإعلام - الفرع الاول - الأونيسكو - مفرق قصر الأونيسكو، وعلى الطلاب المرشحين التواجد في قاعات الامتحان قبل الساعة الثامنة مزودين ببطاقة الهوية وبطاقة الامتحان.
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