مستوطنون يعتدون على قرى فلسطينية قضاء رام الله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أحرق مستوطنون اليوم، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضٍ زراعية ومركبات للفلسطينيين، في قرى برقة وبيتين قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين هاجموا قرية بيتين برام الله وأحرقوا الأراضي الزراعية، بالتزامن مع حرق العديد من مركبات الفلسطينيين في قرية برقة، وذلك في إطار اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني بجروح، بعد أن صدمته مركبة عسكرية لقوات الاحتلال، خلال اقتحامه لقرية جيوس قضاء مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.