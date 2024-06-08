الاحتلال الإسرائيلي يدمر أكثر من 600 ألف وحدة سكنية خلال العدوان على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365-واس

وثّقت مؤسسات حكومية وحقوقية فلسطينية في حصيلة أولية تدمير الاحتلال لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان قبل ثمانية أشهر، مؤكدةً أن نحو 70% من سكان القطاع بدون سكن بعد عمليات الهدم الإسرائيلي خلال العدوان، كما بيّنت المؤسسات الفلسطينية أن الاحتلال دمّر 429 جامعة ومدرسة بشكل كلي وجزئي، وبات نحو مليون طالب وطالبة بدون جامعات ومدارس.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية تدمير الاحتلال لنحو 604 مساجد بشكل كلى و200 بشكل جزئي، لتبلغ الحصيلة الأولية المباشرة لخسائر قطاع غزة من العدوان نحو 33 مليار دولار.