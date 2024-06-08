وزارة الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإغاثية، لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.

وأكدت مستشفيات غزة أنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد أقسامها بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة، بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدداً من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها، والعدد الآخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال ، مؤكدة أن توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين، وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة .

ولفتت النظر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مستشفيات الشفاء و ناصر و الاندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها عن الخدمة.