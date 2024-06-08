بلينكن يزور المنطقة لبحث مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيقوم بجولة سياسية في المنطقة، تشمل كلا من مصر وإسرائيل والأردن وقطر خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري.

وذكر المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان وزعه، أن الوزير بلينكن، سيناقش مع الشركاء في المنطقة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يضمن الإفراج عن الرهائن كافة.

ونوه ميلر إلى قناعة الوزير بلينكن بفائده اقتراح وقف إطلاق النار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وشدد على أنه سيرفع المعاناة عن سكان غزة ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم.

وأشار بيان المتحدث بإسم الخارجية الأميركية، إلى أن الاتفاق سيتيح أيضا إمكانية التوصل إلى هدوء على حدود إسرائيل الشمالية حتى تتمكن الأسر اللبنانية والإسرائيلية من العودة إلى منازلها، وسيهيئ الوقت والظروف المواتية للمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل ويحسن الاستقرار عبر المنطقة، مؤكدا ضرورة منع اتساع رقعة الصراع الدائر.

ومن المنتظر أن يحضر الوزير بلينكن خلال زيارته للأردن، مؤتمر القمة بشأن الاستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في غزة الذي تستضيفه المملكة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة «عمان» بالمشاركة مع مصر والأمم المتحدة وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية.