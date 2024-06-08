ماكرون يستقبل بايدن اليوم في باريس

ابوظبي - سيف اليزيد - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، في باريس نظيره الأمريكي جو بايدن الذي يقوم حاليا بزيارة لفرنسا. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، يعقد الرئيسان محادثات ثنائية في مقر الإقامة الرسمي لماكرون، قبل أن يعقد ماكرون وبايدن مؤتمراً صحفياً.

ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية لبايدن مساء اليوم. ويقوم الرئيس الأميركي حاليا بزيارة لفرنسا منذ عدة أيام.

وقد وصل يوم الأربعاء وشارك في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لعملية «إنزال نورماندي» التي ساعدت في إنهاء الحرب العالمية الثانية يوم الخميس.

وقال البيت الأبيض بشكل مسبق إن الزيارة الرسمية تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين.