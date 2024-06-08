مغادرة 296 جنديًا أمريكيًا النيجر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والنيجر اليوم السبت مغادرة أكثر من 296 جنديا أمريكيا من النيجر منذ توقيع اتفاق انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي .

الولايات المتحدة الأمريكية والنيجر

وذكرت الولايات المتحدة والنيجر - في بيان مشترك أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أنه من أجل السماح بانسحاب منظم وآمن تم تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل التنسيق وإنجاح عملية الانسحاب وحماية القوات الأمريكية وضمان أمنها ، حيث غادر أكثر من 296 جنديا من أصل 946.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت هي والنيجر الشهر الماضي إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية وهي عملية بدأت بالفعل وستنتهي بحلول 15 سبتمبر القادم .

يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد طلب في أبريل الماضي من الولايات المتحدة سحب جنودها .

الولايات المتحدة تعلن استخدام أسلحة نووية لردع روسيا والصين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها نشر واستخدام المزيد من الأسلحة النووية- الاستراتيجية في السنوات المقبلة؛ لردع التهديدات المتزايدة من روسيا والصين، وأعداءها في العالم، بحسب ما قاله مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة «رويترز».

وأدلى براناي فادي، كبير مسؤولي الحد من الأسلحة بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بقرار نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية في حديثه حول استخدام نهج أكثر حدة وتنافسية للحد من الأسلحة، مشيرًا إلى أن واشنطن بدأت في تغيير سياستها بهدف الضغط على موسكو وبكين، للتراجع عن رفض الدعوات الأمريكية لإجراء محادثات بشأن الحد من الترسانات النووية.

واشنطن أكثر استعدادًا لتنفيذ أي هجمات مستقبلية

وأكد فادي، أن واشنطن يجب أن تكون أكثر استعدادًا لتنفيذ أي هجمات مستقبلية، مضيفًا: إذا جاء ذلك اليوم، فسوف يؤدي إلى التصميم على الحاجة إلى المزيد من الأسلحة النووية لردع خصومنا وحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا وشركائنا.

وتلتزم الولايات المتحدة حاليًا بالحد الأقصى البالغ 1550 رأسًا حربيًا نوويًا استراتيجيًا منشورًا، وهو المنصوص عليه في معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010 مع روسيا، على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها العام الماضي بسبب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وهي خطوة وصفتها واشنطن بأنها باطلة قانونًا.