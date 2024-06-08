وفاة رائد الفضاء ملتقط صورة "شروق الأرض" من القمر بحادث تحطم طائرة في أميركا

توفي رائد الفضاء الأميركي وليام أندرس البالغ 90 عامًا في حادث تحطم طائرة، على ما أعلن لقناة "سي إن إن" التلفزيونية نجل الراحل الذي شارك في بعثة "أبولو 8" والتقط صورة "شروق الأرض" الشهيرة.

وقال غريغوري أندرس إنّ والده "لقيَ مصرعه في حادث تحطم طائرة في جزر سان خوان" في الطرف الشمالي الغربي للولايات المتحدة.

وطبعَ وليام أندرس عملية استكشاف الفضاء بصورة شهيرة عُرِفَت بـ"شروق الأرض"، التقطها خلال مشاركته في بعثة "أبولو 8" التي كانت أول مركبة تدخل مدار القمر.

وتُظهر هذه الصورة التي التُقطت عشية عيد الميلاد عام 1968 الكوكب الأزرق وسط الظلام، فيما يبدو سطح القمر في مقدّمها.

ولاحظ مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون، في تصريح، أن أندرس "قدّم للبشرية واحدة من أغلى الهدايا التي يمكن أن يقدمها رائد فضاء. لقد سافر إلى عتبة القمر وساعدنا جميعاً على رؤية شيء آخر هو أنفسنا". وأضاف "سنفتقده".

وانطلقت بعثة "أبولو 8" في كانون الأول 1968 وضمّت وليام أندرس ورائدَي فضاء آخرَين هما فرانك بورمان وجيمس لوفيل.

وقبل أن يصبح رائد فضاء، كان وليام أندرس طياراً مقاتلاً في الجيش الأميركي.