"القسام": فجرنا حقل ألغام بقوة هندسة صهيونية وأوقعناها بين قتيل وجريح قرب الخط الزائل شرق رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير حقل ألغام معدّ مسبقًا في قوّة هندسة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب الخط الزائل مع أراضينا المحتلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت "القسام"، عن استهدافها "طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.