الأمم المتحدة أعلنت توقيف حركة "أنصار الله" 11 من موظفيها في اليمن

أكّدت الأمم المتحدة أنّ حركة "أنصار الله" في اليمن أوقفت 11 من موظفيها في مناطق سيطرة الحركة في البلاد، وطالبت بالإفراج "غير المشروط" عنهم.
وذكر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ستيفان دوجاريك لصحافيين، أنّ المنظمة طالبت الحركة بـ"توضيحات"، مضيفًا "نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت".
وبحسب قوله، فإن هؤلاء هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء.
ويعمل ستة منهم لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخمسة الآخرون لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
ووفقاً لبيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فإن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها هم من بين المحتجزين.
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