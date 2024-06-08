مسؤول سابق في الموساد: لدى حزب الله استخبارات تكتيكية أفضل من إسرائيل أو على الأقل ليست أقل شأنًا منها

ذكر رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد الإسرائيلي حاييم تومر، أنّ "حزب الله يخلق تهديدًا لم نتخيّله، وليس لدى الجيش الإسرائيلي أي رد عليه".

وقال: "لم يعد سلاح الجو الإسرائيلي حرًا في العمل فوق لبنان"، مشيرة إلى أنّ "لدى حزب الله استخبارات تكتيكية أفضل من إسرائيل أو على الأقل ليس أقل شأنًا منها".

وشدد تومر، وفق ما نقلت عنه صحيفة "إسرائيل هيوم"، على أنّ "حربًا واسعة مع حزب الله ستقوض قدرة إسرائيل على العمل كدولة"، مشيرًا إلى أنّ "الحرب الشاملة تشكل تهديدا للرؤية الصهيونية لإسرائيل"، وأضاف "إذا اندلعت الحرب فإن صواريخ حزب الله ستشلّ إسرائيل، بما في ذلك مطارا بن غوريون وحيفا".

ورأى أنّ "الحرب الواسعة ستجعل مصير عكا وحيفا وطبريا وربما تل أبيب كمصير كريات شمونه"، متابعًا "لدى حزب الله صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوان".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.