الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق أمس مسيّرة إلى مرج بن عامر على بعد 40 كم والدفاعات الجوية فشلت باعتراضها

ذكر الجيش الإسرائيلي، أنّ "حزب الله أطلق ليل أمس مسيّرة إلى مرج بن عامر على بعد 40 كم والدفاعات الجوية فشلت في اعتراضها".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وفي وقت سابق، ذكر رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد الإسرائيلي حاييم تومر، أنّ "حزب الله يخلق تهديدًا لم نتخيّله، وليس لدى الجيش الإسرائيلي أي رد عليه".

وقال: "لم يعد سلاح الجو الإسرائيلي حرًا في العمل فوق لبنان"، مشيرة إلى أنّ "لدى حزب الله استخبارات تكتيكية أفضل من إسرائيل أو على الأقل ليس أقل شأنًا منها".