إشكال في كورنيش المزرعة تخلله الاعتداء على قوى الأمن واسترجاع الدراجات المخالفة

وقع إشكال في كورنيش المزرعة بين عدد من الشبّان وقوى الأمن الداخلي على خلفية حجز الدرّاجات النارية المخالفة، حيث تم الإعتداء على عناصر الحاجز واسترجاع الدراجات، وذلك وفق ما أظهر مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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