التقى الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي، مع وفد من الإدارة الذاتية لشمال- شرق سوريا، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.
وقد تم التباحث بالوضع السياسي الراهن في لبنان والمنطقة، إضافة إلى المبادرة المشتركة بين المؤتمر الدائم-للفدرالية والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا والمتعلقة في الاستعداد لاستقبال المواطنين السوريين في هذه المناطق.
في الختام، اتفقت الجهات المجتمعة على استمرار التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد مشترك من "المؤتمر الدائم للفدرالية" و"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" التقى النائب معوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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