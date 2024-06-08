وفد مشترك من "المؤتمر الدائم للفدرالية" و"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" التقى النائب معوض

التقى الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي، مع وفد من الإدارة الذاتية لشمال- شرق سوريا، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.

وقد تم التباحث بالوضع السياسي الراهن في لبنان والمنطقة، إضافة إلى المبادرة المشتركة بين المؤتمر الدائم-للفدرالية والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا والمتعلقة في الاستعداد لاستقبال المواطنين السوريين في هذه المناطق.

في الختام، اتفقت الجهات المجتمعة على استمرار التواصل.