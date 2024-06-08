أعلن الجيش اللبناني، في بلاغ، أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون غادر لبنان متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستكون له عدة لقاءات يتناول فيها سبل تعزيز الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش غادر إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات تتناول سبل تعزيز الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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