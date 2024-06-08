"النشرة": وفاة سوريّان لتعرضهما لصعقة كهربائية في بلدتَي نحلة وعرسال

أُدخلت إلى مستشفى بعلبك الحكومي جثة السوري (ط.ب.) لتعرّضه لصعقة كهربائية داخل منزله في بلدة نحلة، وفق ما نقل مراسل "النشرة".

وفي السياق، توفي (ع.ر.) من التابعية السورية أيضًا داخل خيمته في مخيم ياسمين الشام المعيصرة في بلدة عرسال، حيث أنّه وبحسب المصادر فقد تعرض لصعقة كهربائية.