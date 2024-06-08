أُدخلت إلى مستشفى بعلبك الحكومي جثة السوري (ط.ب.) لتعرّضه لصعقة كهربائية داخل منزله في بلدة نحلة، وفق ما نقل مراسل "النشرة".
وفي السياق، توفي (ع.ر.) من التابعية السورية أيضًا داخل خيمته في مخيم ياسمين الشام المعيصرة في بلدة عرسال، حيث أنّه وبحسب المصادر فقد تعرض لصعقة كهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": وفاة سوريّان لتعرضهما لصعقة كهربائية في بلدتَي نحلة وعرسال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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