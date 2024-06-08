"حزب الله": استهدفنا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من صباح يوم السبت 8-6-2024 ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.