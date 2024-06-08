"النشرة": السيطرة على الحريق الذي اندلع بمحيط موقعي ⁧‫الجيش‬⁩ واليونيفل في أطراف ميس الجبل

سيطرت فرق الدفاع المدني اللبناني وفرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والهيئة الصحية الاسلامية وعناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الدولية، على الحريق الكبير الذي اندلع بمحيط موقعي الجيش اللبناني واليونيفل (الكتيبة النيبالية) مقابل مستوطنة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الازرق، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
وكانت قد أدت النيران الى انفجار عدد من الألغام في المكان، وقامت فرق الاطفاء بجهود كبيرة لتطويق النيران والسيطرة عليها بشكل كامل بعدما حاصرت المركزين من ثلاثة جهات.
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