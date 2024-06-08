غادة عون للقضاة: كيف يمكنكم السكوت عن تدخل ميقاتي الفاضح في القضاء؟

أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح، إلى "أنني أعود واناشيد كل زملائي، خاصة في نادي القضاة؛ لا يمكنكم ان تقفوا مكتوفي الأيدي امام ما يحصل. معظمكم مشهود له بالنزاهة لا يمكنكم السكوت عن قيام مدعي عام تمييزي بالتكليف (القاضي جمال الحجار) بالانقضاض عليّ بهذا الشكل خلافًا لكل القوانين".

ولفتت إلى أنّ "هذا موقف مبدئي قانوني، وصرف انحياز القاضي الحجار ضدي واضح"، وسألت "لماذا طردني لمخالفة موجب التحفظ؟ أو لكلام قلته في حديث خاص؟ ثم لماذا جردني من صلاحياتي خلافا للقانون؟ أليس لأنني توصلت بتحقيقاتي خاصة مع شركة اوبتيموم الى نتائج حاسمة؟".

وقالت: "من (حاكم مصرف لبنان السابق رياض) سلامة وجرّ. رحمة لما تبقى من أمل للبنانيين بالقضاء. انتم (القضاة) اقسمتم اليمين على احترام القوانين و لمحافظة على حقوق الناس، فكيف يمكنكم السكوت عن هذه المجزرة. كيف يمكنكم السكوت عن تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الفاضح في القضاء لمؤازرة مدعي عام التمييز. أنتم حماة العدالة لا تضحوا بما تبقى منها".

وكانت عون قد ذكرت في تصريح سابق، أنّ "ثلاثة ملفات توجب على مجلس القضاء الاعلى الاجتماع اليوم وليس غداً، وأن يمارس دوره في حفظ القضاء والقضاة"، وهي "التقاتل الجاري بين قضاة النيابة العامة ووجوب النظر سريعاً برفع يد النائب العام التمييزي بالتكليف عن ملف القاضية غادة عون، وتكليف قاض اخر بصورة موقته".