الهند تحظر استخدام المسيَّرات قبيل مراسم حلف اليمين لرئيس الوزراء

ياسر رشاد - القاهرة - في أجواء العاصمة..

أصدرت الشرطة الهندية، تعليمات بحظر تحليق الطائرات المسيرة في أجواء العاصمة نيودلهي قبيل انطلاق مراسم حلف اليمين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي غدا الأحد.

وقال رئيس شرطة دلهي سانجاي أرورا حسب ما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم السبت "إنه سيتم حظر استخدام المسيرات، والطائرات الموجهة عن بعد، والطائرات الشراعية، والطائرات الشراعية المزودة بمحرك، والمظلات، ومناطيد الهواء الساخن نظرا لما قد تشكله من تهديد على سلامة الجمهور وكبار الشخصيات والمنشآت الحيوية".

وأشار رئس الشرطة إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى بعد غد الاثنين، مضيفا أن القيام بالأنشطة المذكورة خلال تلك الفترة يعتبر فعلا يعرض مرتكبه للعقاب وفقا للقانون.

ويعتزم مودي أداء اليمين الدستورية، غدا الأحد، رئيسا للوزراء لولاية ثالثة على التوالي عقب فوزه بالانتخابات العامة خلال حفل يحضره عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين، من بينهم رئيس المالديف محمد مويزو، والرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينجه، علاوة على رؤساء وزراء بنجلاديش ونيبال وموريشيوس.

الخارجية الأمريكية: انتخابات الهند أكبر ممارسة للديمقراطية في تاريخ البشرية

أشادت الولايات المتحدة بالناخبين الهنود والعاملين في مراكز الاقتراع والمجتمع المدني والصحفيين لالتزامهم واسهاماتهم الحيوية في العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الهند.

وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتحالف الديمقراطي الوطني على فوزهم في انتخابات لوك سبها (مجلس النواب) العامة لعام 2024.

وذكرت أنه مع إدلاء ما يقرب من 650 مليون ناخب بأصواتهم على مدار الأسابيع الستة الماضية، فإن هذه الانتخابات تمثل أكبر ممارسة للديمقراطية في تاريخ البشرية.

وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز شراكتها مع الحكومة الهندية لتعزيز الرخاء والابتكار ومعالجة أزمة المناخ وضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

بايدن يهنئ مودي على فوزه "التاريخي" في الانتخابات العامة بالهند

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتحالف الديمقراطي الوطني على الفوز التاريخي في الانتخابات العامة في الهند.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن بايدن أشاد أيضًا بشعب الهند لمشاركته في أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ البشرية، حيث توجه ما يقرب من 650 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع للتصويت.