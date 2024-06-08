مسؤول سابق بالموساد: الحرب مع حزب الله ستشل إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن حاييم تومر المسؤول السابق بالموساد قوله: إن هناك حربًا واسعة مع حزب الله ستقوض قدرة إسرائيل على العمل كدولة.

وأضاف المسؤول السابق، أن الحرب الشاملة تشكل تهديدا للرؤية الصهيونية لإسرائيل، وإذا اندلعت الحرب فإن صواريخ حزب الله ستشل إسرائيل بما في ذلك مطارا بن جوريون وحيفا.

ولفت إلى أن الحرب الواسعة ستجعل مصير عكا وحيفا وطبريا، وربما تل أبيب، كمصير كريات شمونة، لدى حزب الله صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوان.

وأوضح أن سلاح الجو لم يعد حرا بالعمل فوق لبنان بسبب نظام الكشف الذي زودت إيران حزب الله به.