بعد تسجيل أعلى درجة حرارة.. نائبة تطالب باستثناء الأقصر وأسوان من تخفيف أحمال الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب العدل باستثناء مدينتي الأقصر وأسوان من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية؛ لضمان توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة الجوية الحرجة، وتجنب الأضرار الصحية والمادية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدمت به مساعد رئيس حزب العدل حول درجات الحرارة غير المسبوقة في مدينتي الأقصر وأسوان وخطة الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية، حيث وجه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة في حكومة تسيير الأعمال.

وأكدت "السلايمي" في طلبها أن درجات الحرارة قد وصلت في مدينتي الأقصر وأسوان إلى 48 و49 درجة مئوية على التوالي، حيث سجلت أسوان يوم 7 يونيو أعلى درجة حرارة في العالم، بجانب تأثير خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة ساعتين على المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى.