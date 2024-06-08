شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: إدراج إسرائيل بالقائمه السوداء إدانة جديدة لجرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن إدراج اسرائيل بالقائمه السوداء للجيوش الأكثر تعرضا وقتلا للأطفال في الصراعات والحروب هي إدانة جديدة لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في الحرب علي غزة.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب أن هذا القرار لم ياتي من فراغ، فكل الاحصائيات تؤكد علي إصابة أو مقتل طفل كل عشرة دقائق في غزة وهي النسبة الأعلى في تاريخ الصراعات في العصر الحديث.

وأضاف عناني أن هذا القرار وما تبعه من أحداث وردود أفعال علي الجانب الأمني والجانب الاسرائيلي يؤكد أن هذا القرار جاء في توقيت وبصيغه كانت خارج توقعات إسرائيل.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب أن هذا القرار الصادر من الأمم المتحدة يأتي بعد قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية ويؤكد علي قناعات دولية بإدانة دولية واسعة لما ترتكبه إسرائيل في غزة وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب في صالح القضية الفلسطينية.

وشدد حزب المستقلين الجدد علي دعمه لموقف الدولة المصرية المبني علي ثوابت وطنية والتي تؤكد كل الأحداث على نجاح الدولة المصرية وبعد نظر قياداتها في إدارة الأزمة وسعيها لوقف هذه الحرب كسبيل أساسي نحو استقرار المنطقة.



