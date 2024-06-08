أعداد كبيرة من القتلى والمصابين غالبيتهم أطفال ونساء جرّاء قصف إسرائيلي عنيف على وسط غزة

شهد وسط قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا جويًا وبريًا وبحريًا بشكل مكثّف وعنيف، حيث وصل قتلى وعدد كبير من المصابين إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح.

وكان قد تعرّض محيط مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لغارات إسرائيلية.

بدورها، أكّدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ "مستشفى شهداء الأقصى يواجه صعوبة بالتعامل مع أعداد المصابين إثر التصعيد الإسرائيلي وسط القطاع"، معلنة "وصول أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى غالبيتهم أطفال ونساء".

ولفتت إلى أنّ "عشرات المصابين يفترشون الأرض والطواقم الطبية تحاول إنقاذهم بما يتوفر من إمكانيات".

وأفادت قناة "الجزيرة"، عن غارات إسرائيلية استهدفت النصيرات ودير البلح وشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي أنّ "قواتنا تقصف حاليا بنى تحتية في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة".

وذكرت القناة 12 أنّ "عددًا كبيرًا من الطائرات الحربية يشارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع".