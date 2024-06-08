ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّه "دوى انفجار في مدينة دير الزور، ناجم سيارة دفع رباعي ملغمة بمواد متفجرة، في حي "القصور" بمحيط منطقة جامع "الفتح"، قرب المركز الثقافي الإيراني".
ونقل عن مصادر، قولها إنّ السيارة للجماعات المسلحة الموالية لإيران، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا يستقلانها بالإضافة إلى وقوع جرحى.
وفي سياق ذلك، فرضت قوات الجيش السوري والجماعات المسلحة طوقا أمنيا حول موقع التفجير، بحسب "المرصد السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر "المرصد السوري": قتيلان وجرحى جراء انفجار سيارة لمسلحين موالين لإيران في دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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