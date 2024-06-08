الطقس غدًا غائم مع انخفاض بالحرارة وتساقط رذاذ شمالًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غدًا الأحد غائمًا جزئيًا صباحًا يتحوّل مساء إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، خاصّة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة لتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة".

في الحال العامة، يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، مع ظهور طبقة من الغبار في الأجواء على مستوى ارتفاع 800 متر وما دون مصحوبة مع نسبة رطوبة مرتفعة فوق المناطق الساحلية نتيجة الانقلاب الحراري (inversion)، وبالتالي زيادة الشعور بالحر وذلك حتى نهار الاحد، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية.

مع ملاحظة، بأنّ معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه كما نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.

في التفاصيل، فإن الطقس المتوقع في لبنان ليوم السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل و ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل. وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات متوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

أمّا طقس الأحد فغائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة مع استمرار لتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

بالنسبة لطقس الإثنين، فسيكون غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ودون تعديل على الجبال كما تنشط الرياح احيانا مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

طقس الثلاثاء سيكون غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل واستمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و رؤية سيئة.