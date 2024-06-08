إعادة انتخاب إبراهيم الترشيشي رئيسًا بالتزكية لتجمع المزارعين والفلاحين

أعاد المجلس التنفيذي لتجمع لمزارعي وفلاحي البقاع انتخاب إبراهيم الترشيشي رئيسًا بالتزكية لتجمع المزارعين والفلاحين. وكان المجلس التنفيذي للتجمع عقد جلسة انتخاب بالتزكية في مقره في رياق باشراف وحضور ممثل دائرة العمل خضر رفاعي وجرى الإعلان عن فوز 12 عضوًا بالتزكية. وجرى توزيع المهام للمجلس التنفيذي الجديد على الشكل التالي: - إبراهيم الترشيشي رئيسًا - جورج فرج نائبًا للرئيس - رياض حيدر أمينًا للسر - أحمد زعيتر نائبًا لأمين السر - حسين الحلاني أمينًا للصندوق - نزار ميتا مسؤولًا للإعلام - سليمان سارة مسؤولًا للعلاقات العامة - إبراهيم شمعون مسؤولًا للثقافة - طوني مساعد مسؤولًا للعمل التعاوني - وجيه العموري مفتشًا - عاكف عبدالله محاسبًا - دياب يونس عضوًا مستشارًا

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