مفتي زحلة والبقاع بحث مع وفد من مجدل عنجر تداعيات إطلاق النار على سفارة أميركا: للإسراع بتقصّي الحقيقة

عقد اجتماع في دار الفتوى- البقاع، برئاسة مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ علي الغزاوي ووفد من بلدة مجدل عنجر، حيث تداول الحاضرون في تداعيات حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت، وما رافقه من اعتقالات للعديد من أبناء البلدة وغيرها.

وطالب الحاضرون الأجهزة الأمنية بالإسراع في تقصي الحقيقة من أجل إظهار البريء، لاسيما أنه مضى ثلاثة أيام على توقيف ما يزيد عن الأربعين شخصًا في هذا الأمر.

وأوضحوا أنّ أهالي البلدة كانوا متعاونين مع الدولة إلى أقصى الحدود، وإن من شأن التسريع في التحقيق وإطلاق سراح البريئين أن يحافظ على ضبط الشارع وعدم تهور بعض المتحمسين.

وأهاب المجتمعون بوسائل الإعلام توخي الدقة في نشر الأخبار وعدم تضخيم الأمور وإعطائها أكبر من حجمها، مشددين على أنّ "بلدة مجدل عنجر بلدة وطنية حيوية منفتحة على العيش المشترك وتحتكم إلى المؤسسات الرسمية وتحت سقف القانون".

كما أكد المجتمعون بأن الحفاظ على أمن السفارات في لبنان هو جزء من حفظ مؤسساتنا وعلاقتنا مع الدول.