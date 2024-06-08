شاهد.. مقاتل “القسام” يركض حافياً بين الأشجار لاستهداف آليات الاحتلال بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، مع فيديو جديد نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ويظهر استهداف مقاوميها للقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة شرق دير البلح بوسط قطاع غزة.



وعرضت اللقطات عدداً من المقاتلين وهم يخرجون من بين الأراضي الزراعية والأشجار لاستهداف آليات الاحتلال بقذائف "الياسين 105″، وهي أسلحة مصنعة محلياً.



ناشطون عبر مواقع التواصل تفاعلوا مع الفيديوهات التي تظهر الجرأة والشجاعة الكبيرة من المقاتلين عبر التحرك في مناطق مفتوحة واستهداف آليات الاحتلال من نقاط قريبة جداً.



كما تفاعل ناشطون بشكل واسع مع ظهور أحد المقاتلين وهو يركض على الأرض والحصى حافياً دون حذاء.



وأظهر الفيديو عودة المقاتلين إلى النفق، فيما صرح أحدهم "بيجي والله بيجي"، في إشارة للعبة الفيديو الشهيرة التي انتشرت على الأجهزة الخلوية في السنوات الأخيرة.



يأتي ذلك فيما كشف الجيش الإسرائيلي الجمعة عن إصابة تسعة من جنوده بجروح، سبعة منهم في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



فوفقاً لبيانات نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، فقد أوضحت البيانات أن إجمالي عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول قد ارتفع إلى 3763.



وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

المصدر: مواقع الكترونية



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