السعودية: تواجد 4 مراكز طبية بمطار الملك عبد العزيز لخدمة ضيوف الرحمن

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي الخياط ، تواجد 4 مراكز طبية داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن .

وقال الدكتور شادي الخياط " لدينا 7 مستشفيات و 38 مركزا طبيا لتقديم الخدمات الطبية شمال جدة "، منوها بأن مجمع الملك عبد الله الذي يعتبر منارة لتقديم الخدمات الصحية المتقدمة بالقرب من مطار الملك عبد العزيز".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية للحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية، كما وفرت الإرشادات الصحية لضيوف الرحمن وفقا للمستجدات الوبائية منها: حمل المظلة طوال أداء المناسك، وشرب المياه بصورة منتظمة وغسل اليدين وارتداء الكمامة خاصة في الزحام وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية والأطعمة المكشوفة، وتجنب التدافع وتسلق المرتفعات .

الدفاع السعودية تنهي استعداداتها لدعم جهود توفير التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الدفاع السعودية استكمال الاستعدادات لمشاركتها في موسم حج هذا العام 1445هــ، لدعم جهود وخطط كافة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.

هذا وقد شكلت لجنة إشرافية للحج من وزارة الدفاع السعودية برئاسة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة، تولت التحضير والتخطيط والإشراف على كافة المهام المسندة لوحدات وقطاعات الوزارة خلال مشاركتها في موسم الحج، ومتابعة إنجاز وتنفيذ جميع الأعمال المناطة بها، مشيرة إلى أن الوزارة سخرت طاقاتها البشرية العسكرية والمدنية وكوادرها الطبية والصحية وإمكاناتها ومرافقها الخدمية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة والقطاعات المختلفة ذات العلاقة.

وتتمثل مهام ومسؤوليات وحدات الوزارة، في تقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج والحجيج، وذلك من خلال الإشراف على ساحات الحرم المكي، وإدارة المجال الجوي للمشاعر المقدسة، ومراقبة تدفق وحركة الحشود من وإلى المشاعر المقدسة، وتسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة الطائرات العمودية.

كما جهزت "الدفاع" السعودية، عددا من المستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية لمساندة وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لضيوف الرحمن وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة إلى جانب توفيرها طائرات إخلاء طبي لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المساندة.