وزير الزراعة: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موسى دراميه، وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي، بحضور اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسفير عمر جبريل، سفير جامبيا في القاهرة.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، أعرب وزير الزراعة، في بداية اللقاء، عن استعداد مصر بتقديم جميع أشكال الدعم والتعاون المشترك لدولة جامبيا، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم للأشقاء في قارة إفريقيا.

وأشار "القصير"، إلى الطفرة التي حققتها مصر مؤخرًا في مجال الثروة السمكية وتنميتها ومجال الاستزراع السمكي، حيث اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، بالإضافة إلى تصدير الفائض عن السوق المحلى من بعض أنواع الأسماك التي تتميز مصر في إنتاجها.

وأضاف وزير الزراعة، أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة إفريقيا والسادس عالميًا في هذا المجال، وتحتل مرتبة متقدمة في إنتاج أسماك البلطي، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية أطلقها الرئيس السيسي وحققت طفرة كبيرة في الإنتاج.

وأكد الوزير، فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب ونقل الخبرات، وتدريب المبعوثين من دولة جامبيا على الاستزراع السمكي، وتكنولوجيا هذا المجال، وتربية الأسماك، وإنشاء المفرخات السمكية، والصحة السمكية.

ووجه "القصير"، بإعداد مذكرة للتفاهم يتم فيها تحديد مجالات التعاون المقترحة بين البلدين للبدء فورا في تنفيذها.

ومن جهته، أكد وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا، سعادته بلقاء وزير الزراعة وترحيب مصر للتعاون وتقديم جميع سبل الدعم لبلده، لافتًا إلى أن دولة جامبيا تسعى لزيادة وتنمية مواردها في مجال الثروة السمكية.

وأشار إلى رغبته في تكثيف التعاون في مجال الأقفاص السمكية البحرية، فضلًا عن مجال التدريب، وخاصة إيفاد الخبراء المصريين إلى دولة جامبيا، لنقل الخبرات المصرية المتطورة.

فيما أكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ما طرحه وزير الزراعة خلال اللقاء، مشيرًا إلى استعداد الجهاز لتقديم كل الدعم للأشقاء في دولة جامبيا وتدريبهم على الاستزراع السمكي سواء من خلال إرسال خبراء مصريين في هذه المجالات إلى دولة جامبيا لتدريب العاملين أو استقبال مبعوثين من هناك لتدريبهم في مصر.

وأشار الى إمكانية دعم جامبيا بذريعة بعض أنواع الأسماك المصرية وتقديم الخبرة في مجال الأقفاص البحرية.

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