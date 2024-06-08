ممنوع الأضحية أمام المنزل.. "الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، عن استعدادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ300 مجزر بجميع المحافظات.

وأضاف القرش، خلال مداخلة عبر برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارتَي الزراعة والتنمية المحلية وضعتا خطة لفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضحية، محذرًا من القيام بذبح الأضحية في الشوارع أو أمام المنازل.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة بأن الوزارة حريصة على حصول المواطن على أفضل جودة من اللحوم من خلال توفير الأطباء البيطريين بالمجازر؛ للتأكد من سلامة الأضحية، بالإضافة إلى نظافة اللحوم وسلامتها، وهناك غرامات على المواطنين حال الذبح أمام المنازل.

وأوضح القرش أن الحكومة حريصة على توفير جميع البدائل للمواطن من خلال منافذ الوزارة؛ لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار.

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