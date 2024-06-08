الرئيس السيسي: نعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

وقال الرئيس السيسي: في بداية حديثي، أود أن أعرب عن سعادتي باستقبالكم والوفد المرافق لكم في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا للروابط التاريخية الممتدة بينهما.

وأضاف الرئيس: كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم بالتهنئة على انتخابكم رئيسا لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة وعلى الثقة التي حظيت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق.

وتابع الرئيس: المباحثات التي أجريتها اليوم مع الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز.

وواصل السيسي: كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين وتطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ "اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني" في أقرب وقت فضلًا عن تنظيم "منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني" بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس: لقد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثاتي مع الرئيس الأذربيجاني وفي القلب منها "القضية الفلسطينية" التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلًا من الحروب والدمار والخراب.

وأضاف الرئيس السيسي: في ذات السياق، أكدت للرئيس خلال المباحثات مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل، ويهمني في هذا الصدد، الإشادة بالتقدم المحرز مؤخرًا فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

واختتم الرئيس كلمته، قائلًا: ختاما.. أجدد ترحيبي بالرئيس "علييف" متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في مسار تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدينا في كافة المجالات استكمالًا للعلاقات الودية والتاريخية التي تربط شعبينا الصديقين.