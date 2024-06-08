أحدث 20 صورة ترصد تطوير طريق المنصورية بدءًا من الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بالقطاع الجنوبي لترعة ومحور المنصورية بطول 2.2 كم بداية من كوبري عز وحتى الطريق الدائري؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومدى التزام الشركات المنفذة للأعمال بمعايير الجودة.

وبحسب بيان المحافظة، اليوم السبت، شملت جولة المحافظ متابعة انتهاء شركات المرافق من التحويلات الخاصة بخطوط المياه والصرف الصحي الرئيسية وشبكات الكهرباء وتنفيذ الوصلات الخاصة بأعمال التطوير.

وشدد "راشد"، على ضرورة الانتهاء من تركيب بالوعات الأمطار، وأعمدة الإنارة، لسرعة وضع الطبقة الرابطة بطول الطريق وتيسير حركة السيارات.

ووجه محافظ الجيزة، حي الهرم، بحصر الشوارع الجانبية للمحور لإدراجها بخطة التطوير، وإلزام أصحاب المنشآت الخاصة والمنشآت العامة المحيطة بالمشروع بسرعة تطوير الأسوار الخاصة بكل منشأة ومواكبة أعمال التطوير.

وأكد "المحافظ"، أن أعمال التطوير بالمنطقة تتضمن، الآتي:

- رصف وتجميل الطريق.

- تركيب شبكات الإنارة والتشجير واللاندسكيب.

- إقامة منطقة استثمارية بالجزيرة الوسطى أعلى أعمال تغطية الترعة تحوى 20 بارتشن تجاري ودورات مياه واستراحات ومناطق ترفيهية وجراج للسيارات الخاصة ليسع ما يقرب من 600 سيارة؛ لمنع الانتظار بعرض الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار "راشد"، إلى أن الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة نحو رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

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